В США завершились промежуточные выборы в ходе которых полностью переизбрали Палату представителей Конгресса, а также выбрали 39 новых губернаторов штатов.

В штате Колорадо победу отпраздновала Демократическая партия. Здесь избиратели отдали свои голоса за ее представителя Джареда Полиса. Пикантности победе добавляет тот факт, что Полис открытый гомосексуалист, передает Fox News.

В истории такое произошло впервые. Джаред Полис победил своего конкурента от республиканской партии, Уолкера Степлтона, с разрывом в 6% голосов.

Полис впервые избрался в Палату представителей в 2008 году, еще до легализации однополых браков в США.

А по итогам выборов в Сенат, штат Колорадо также впервые будет представлять афроамериканец - демократ Джо Негас. Он набрал 60% голосов.

Ранее "Страна" сообщала, что по итогам выборов демократы берут под контроль Палату представителей, а республиканцы - Сенат.