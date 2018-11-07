Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 7 ноября. Доллар опустился ниже психологической отметки в 28 гривен. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте регулятора.

Так, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар подешевел на 6 копеек, а евро, напротив подорожало на 10 копеек.

Таким образом, официальный курс НБУ на 7 ноября выглядит так:

100 долларов США - 2795.5840 гривны,

100 евро - 3194.7934 гривны,

10 российских рублей - 4.2363 гривны.

Напомним, банкиры объяснили, почему доллар дешевеет. Кроме того, по их прогнозам в ближайшее время ожидать резкого подорожания американской валюты не стоит.

Также мы писали, что Fitch прогнозирует падение украинской гривни до 32 за доллар.