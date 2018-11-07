В среду, 7 ноября, в большей части регионов Украины сохранится довольно прохладная, но сухая и даже солнечная погода. Причина тому - антициклон, который господствует в стране на протяжении последних дней. Об этом свидетельствует прогноз погоды, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

Ни в одной из областей не будет дождей или снега, зато утром ожидаются довольно сильные туманы, а также изморозь. В восточных регионах будет холоднее. Ночью в Харькове и Сумах температура опустится до -1 градуса, в Луганске - до -2 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки +10.

В Киеве температура будет примерно такой же. Правда, без минусов ночью. Равно как в южных регионах страны.

А вот в западных областях тепло. Ночью температура воздуха застынет между +5...+7 градусами, днем поднимется в среднем до +15, в Ужгороде - до +18 градусов.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик показала фото антициклона Zouhir, который не дает холодам прийти в Украину.

Также мы писали, что синоптики дали прогноз погоды на всю неделю в Киеве.