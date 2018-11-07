В США завершились выборы в Конгресс по итогам которых Республиканская партия президента Дональда Трампа потеряла контроль над Палатой представителей (демократы получили большинство в 238 мест - Прим.Ред).

Как только об этом стало известно, глава Белого дома поздравил демократов с победой. Дональд Трамп позвонил лидеру фракции Демократической партии в нижней палате Нэнси Пелоси.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил Дрю Хэммилл, помощник Пелоси.

"Президент Трамп позвонил лидеру Пелоси в 11:45 (местное время - Прим.Ред.) этим вечером, чтобы поздравить с завоеванием большинства в Палате. Он выразил признательность лидеру за ее призыв к сотрудничеству двух партий в ее заявлении по поводу победы", - написал Хэммилл.

Фото: twitter.com/Drew_Hammill

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп прокомментировал потерю республиканцами большинства в Палате представителей после 8 часов молчания.