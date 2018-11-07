Сегодня, 7 ноября, донецкий Шахтер сыграет в Лиге чемпионов с английским Манчестер Сити. Чтобы остаться в гонке за путевку в плей-офф "горнякам" нужна только победа, но добыть ее в матче против одной из лучших команд мира будет архисложно.

На предматчевой пресс-конференции тренер "черно-оранжевых" Паулу Фонсека рассказал о проблемах с составом и планах на игру. Об этом передает пресс-служба "горняков".

Паулу Фонсека и Исмаили на преес-конференции в Манчестере, фото: shakhtar.com



- Чем отличается сегодняшний Манчестер Сити от того, с которым вы встретились в прошлом сезоне?



- Нет большой разницы. Те же тренер и игроки. Сильнейшая команда, которая продолжает демонстрировать особенную, очень привлекательную идею игры для тех, кто любит футбол. Появление одного-двух новых исполнителей добавило коллективу еще больше новых качеств, но в любом случае эти команды схожи.



- Паулу, насколько готовы восстановившиеся Тайсон и Марлос?



- Это две совершенно разные ситуации. Тайсон уже провел тайм в последнем матче и готов выйти в старте. Картина с Марлосом немного отличается. Он тренировался лишь два последних дня и еще не находится в своих лучших кондициях, чтобы действовать с первых минут.



- Чего ждете от встречи? Какой будет тактика Шахтера: оборонительной или атакующей?



- Ожидаю сложнейшего поединка. С Манчестер Сити всегда очень трудно - это одна из лучших команд мира, и прошлый матч это доказал. Что для нас важно? Не терять себя, а оставаться собой, показывать смелость и свой футбол, понимая при этом, что мы не должны ошибаться, играя с таким соперником.



- Вы противостоите большому английскому клубу. Задумывались когда-нибудь о том, чтобы работать главным тренером в Премьер-лиге?



- Конечно, о таком мечтает каждый тренер. Это большой чемпионат, наверное, лучший в мире. Мне бы хотелось однажды приехать сюда и возглавить команду. Не знаю, когда это будет, но верю в то, что такое может случиться.



- Что вам особенно нравится в английском футболе?



- Все. У вас лучшие тренеры, лучшие игроки, отличная атмосфера. Люди невероятно любят футбол. В Англии у тебя есть все лучшее, чтобы быть тренером. В вашей лиге есть все.



- Украинца Александра Усика в Манчестере ждет бой с Тони Беллью. Вы когда-нибудь общались с ним? Планируете смотреть?



- Должен признаться, что не являюсь любителем бокса. (Смеется.) Что я могу об этом сказать? Надеюсь, мы победим - только это.



- Многие в вашей команде болеют за Усика. Возможно, в качестве мотивации вы предложите ребятам награду в случае победы - остаться в Манчестере на бой?



- Если честно, мне немного стыдно, что я далек от реалий бокса. Мы не можем остаться здесь. В воскресенье у нас очень важный матч с Ворсклой. После игры нужно будет немного отдохнуть и готовиться к следующей.



- Британские коллеги рассказали, что почти всю пресс-конференцию Гвардиола говорил не о поединке, а о скандале, где фигурирует Манчестер Сити. Может ли сыграть на руку Шахтеру то, что соперник вынужден больше думать о нефутбольных вещах?



- Нет. Вероятно, он говорил об этом потому, что ему задавали такие вопросы. Не вижу в этом никакого преимущества.



- Какие слабости Манчестер Сити выделите? Можете ли ими воспользоваться?



- Нет, у Манчестер Сити нет слабых сторон.



- Какую команду вы хотели бы возглавить? Кто нравится по стилю, по клубной истории?



- Сейчас я изучаю Манчестер Сити, потому что нам предстоит встретиться. Они попались по жребию, равно как и в прошлом году. Также я большой фанат Гвардиолы. Уважаю и всегда хвалю его игру. Нет команды, которую я хотел бы возглавить. Сейчас я счастлив в Шахтере: я в действительно великом клубе и мне все очень нравится. Возможно, когда-нибудь мы сможем поговорить об английской команде, когда я приду сюда. А сейчас я сердцем и душой в Шахтере.



- В игре с Динамо вы заменили Ярослава Ракицкого, к тому же он не получил вызов в сборную Украины. Означает ли это, что его место в центре защиты Шахтера не настолько железобетонное, как казалось раньше?



- Крайне странно обсуждать это. Ракицкий ушел с поля за 30-35 минут до конца - обычная замена, которая может произойти с любым футболистом. Не знаю, почему по этому поводу возникают вопросы. Как доказательство моих слов: завтра Ракицкий будет играть. Никаких проблем с ним нет.



Ранее "Страна" сообщала, что перед игрой с Манчестер Сити бразильцы Шахтера рассказали УЕФА как им играется и живется в Украине.