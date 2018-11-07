В среду, 7 ноября, в США завершается подсчет голосов на выборах в Конгресс США. Президент Дональд Трамп, после 8-часового "молчания" вышел в Twitter и заявил, что выборы стали успешными для Республиканской партии.

"Огромный успех сегодня. Спасибо всем вам!" - написал глава Белого дома.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Ранее центральные телеканалы США сообщили, что Демократическая партия взяла контроль над Палатой представителей (238 мест), а республиканцы сохранили большинство в Сенате.

CNN, например, ближе к завершению голосвания сообщил, что президент Трамп и его советники пока пребывают в "хорошем настроении", наблюдая за прогнозами исхода промежуточных выборов. По данным источников, главе Белого дома настоятельно рекомендовали не полагаться на показатели экзит-полов, чтобы не сделать ту же ошибку, которую совершили его соперники на всеобщих выборах 2016 года. Трамп специально не запланировал на день выборов никаких официальных мероприятий. Помощники и советники президента следили за голосованием, проверяли правильность результатов и регулярно докладывали о своих выводах Трампу.

Вся информация стекалась в "оперативный штаб", организованный для президента в западном крыле Белого дома. Как утверждал ранее CNN, Трамп якобы уже смирился с предстоящей потерей республиканцами большинства в нижней палате Конгресса и раздумывает, на кого бы взвалить ответственность за такое фиаско.

Напомним, что во вторник, 6 ноября, в США состоялись промежуточные выборы. В результате этого голосования были переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. Промежуточными они называются потому, что проводятся через два года после предыдущих президентских выборов и за два года до следующих.

Ранее "Страна" сообщала, чем грозят Трампу выборы в Конгресс и чего от них ждать Украине.