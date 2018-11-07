В среду, 7 ноября, донецкий Шахтер на выезде сыграет с английским Манчестер Сити в четвертом туре Лиги чемпионов. Значение этого тяжелейшего матча трудно переоценить. "Горнякам", которые сейчас находятся на последнем месте в группе F с двумя очками - нужна только победа.

В Украине игру в прямом эфире покажет канал Футбол 2. Начало трансляции в 22.00. А "Страна" проведет онлайн-репортаж о поединке.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер "горняков" Паулу Фонсека не скрывал, что игра будет очень трудной и рассказал о проблемах с составом.

Паулу Фонсека на пресс-конференции в Манчестере, фото: shakhtar.com

- Паулу, насколько готовы восстановившиеся Тайсон и Марлос?

- Это две совершенно разные ситуации. Тайсон уже провел тайм в последнем матче и готов завтра выйти в старте. Картина с Марлосом немного отличается. Он тренировался лишь два последних дня и еще не находится в своих лучших кондициях, чтобы действовать с первых минут.



- Чего ждете от встречи? Какой будет тактика Шахтера: оборонительной или атакующей?

- Ожидаю сложнейшего поединка. С Манчестер Сити всегда очень трудно - это одна из лучших команд мира, и прошлый матч это доказал. Что для нас важно? Не терять себя, а оставаться собой, показывать смелость и свой футбол, понимая при этом, что мы не должны ошибаться, играя с таким соперником, - рассказал наш коуч, передает пресс-служба "горняков".