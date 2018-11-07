У знаменитого голливудского актера Алека Болдуина после драки на парковке начались проблемы на американском телевидении. Телеканал ABC закрыл его ток-шоу. Об этом передает The Hollywood Reporter.

Алек Болдуин был арестован полицией после того как устроил драку за место на парковке в западной части Манхэттена. Примечательно, что сам актер обвинения в драке отверг.

По данным источников, выход в эфир "Шоу Алека Болдуина" будет приостановлен с 18 ноября и возобновится с 8 декабря, но уже не по воскресеньям, а по субботам.

Подчеркивается, что транслироваться будут ранее записанные эпизоды ток-шоу, поскольку весь сезон был отснят полностью до обвинений в адрес Алека Болдуина.

Ранее "Страна" сообщала, что голливудский актер Алек Болдуин призвал демократов свергнуть Дональда Трампа.