В США прошли промежуточные выборы в Конгресс США, и хотя голоса еще подсчитываются, уже стало ясно, что Республиканская партия Дональда Трампа утратила контроль над Палатой представителей, хотя и усилила присутствие в Сенате. Об этом передает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

Демократы могут получить в Палате представителей 238 мест, а республиканцы - 197. С таким прогнозом выступил телеканал CNN, отметив, что численный перевес демократам может обеспечить Калифорния, от которой в Палату представителей избирается 53 конгрессмена.

В случае, если эти прогнозы подтвердятся, демократы займут в Палате представителей пост спикера, а также возглавят все комитеты. Как отметила телекомпания Fox News, оказавшись в большинстве в Палате представителей, демократы, как ожидается, возобновят расследование обвинений в якобы имевшем место сговоре сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией и затребуют вызова для дачи показаний высокопоставленных сотрудников администрации Трампа.

При этом, по данным прогнозов CNN, NBC и Fox News, республиканская партия сохранила большинство в Сенате Конгресса США.

По данным телеканала CNN, сенатор от этой партии Тэд Круз одержал победу в штате Техас, что гарантировало республиканцам контроль над Сенатом. Телеканал уточняет, что после объявления результатов голосования в Теннесси, Индиане и Северной Дакоте, где победили кандидаты от республиканцев, Демократическая партия потеряла шансы вернуть контроль над верхней палатой Конгресса.

Точные данные о количестве мест, которые каждая партия займет в Сенате, пока не приводятся, так как в некоторых штатах продолжается подсчет голосов.

Ранее "Страна" сообщала, чем грозят Трампу выборы в Конгресс и чего от них ждать Украине.