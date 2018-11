Британский интернет-магазин одежды для танцев Freed of London начал активно продавать пуанты для темнокожих балерин. Об этом сообщает The New York Times.

https://www.instagram.com/ingridsilva/

Бразильская балерина Ингрид Сильва, выступающая в "Театре танца" призналась, что использует тональный крем, чтобы красить свои пуанты, которые, по правилам, должны быть в тон кожи танцующих. На это уходит много времени и денег, но обувь, в которой выступает 29-летняя темнокожая прима, все равно быстро портится.

Пуа́нты - специальные женские балетные туфли с твердыми носками, которые стали неотъемлемой частью женского танца в классическом балете. Пуанты позволяют танцовщице принять положение с точкой опоры на кончики пальцев вытянутой стопы одной или обеих ног (фр. sur les pointes). Возникнув как средство образной выразительности с наступлением эпохи романтизма, первоначально применялись для ролей фей, богинь и прочих волшебных созданий, чтобы подчеркнуть их неземное происхождение - тогда как простым смертным отводился танец на полупальцах или в характерных туфлях на каблучках.

Теперь на прилавках появились пуанты других цветов, кроме белого - бронзовые, коричневые и бледно-розовые.

Фото: instagram.com/freedoflondon/

Несмотря на то, что компания является не первой, обратившей внимание на проблему, такая обувь все еще остается редкостью.

