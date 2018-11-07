В среду, 7 ноября на правительственном квартале съедутся владельцы "евроблях". Центр столицы остановится, движение будет перекрыто. В планах активистов - масштабная акция протеста, пишет "Информатор".

Пройдет акция в поддержку законопроектов для растаможки автомобилей. В связи с этим в правительственном квартале столицы ожидаются пробки, а движение автобусов, скорее всего, будет заблокировано. 6 октября АвтоЕвроСилы провела предупредительную акцию. В среду съедутся представители "евроблях" с разных городов под стены Верховной Рады. Это вторая акция протеста в поддержку законопроекта для облегчения растаможки автомобилей.

Акция стартует в 6:00, но трудности в перемещении на транспорте начнутся раньше. Представитель Автоевросилы заранее извинился перед горожанами за пробки и дискомфорт.

Какие улицы лучше объезжать: улица Грушевского, улица Институтская, улица Крещатик, улица Европейская, Парковая и другие.

Автомобилистам советуют заранее спланировать свои маршруты. А жителям Киева, чтобы не опоздать на работу, выбрать метро либо пройтись до офиса пешком.

Как сообщала "Страна", ранее "евробляхеры" проанонсировали митинг под Верховной Радой с участием 70 тысяч авто.

Мы писали, что появились первые подробности и правки законопроектов, легализующих евробляхи в Украине.

Ранее под зданием КГГА владельцы авто на "евробляхах" жгли файеры и грозили закидать парламент яйцами.