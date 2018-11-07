Макрон выступил за независимую от США европейскую армию
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Евросоюзу нужна собственная армия, независимая от США, которая могла бы защитить европейцев от разных потенциальных угроз. Об этом Макрон заявил во вторник, 6 ноября, в интервью радиостанции Europe 1.
"Мы не защитим европейцев, если не решим создать настоящую европейскую армию. Перед лицом России, граничащей с нами и показавшей, что она может являться угрозой (…) мы должны иметь Европу, способную по большей части защищать себя самостоятельно, не полагаясь только на США", — заявил президент Франции.
По его словам, Евросоюзу нужна собственная армия "принимая во внимание Россию, Китай и даже США".
В Евросоюзе уже действует программа постоянного структурного сотрудничества в области обороны и безопасности (PESCO), которая включает 25 стран, и Европейский оборонный фонд. Однако Эмманюэль Макрон полагает, что существующие механизмы нужно расширить и вывести за пределы структур ЕС и НАТО.
В июне 2018 года девять стран подписали соглашение о создании сил быстрого реагирования. С такой инициативой выступила Франция. В коалицию вошла и Великобритания, которая должна покинуть ЕС в 2019 году и не вошедшая в программу PESCO. Предполагается, что альянс сможет быстро реагировать при чрезвычайных ситуациях (например, участвовать в военных или спасательных операциях).
Однако с позицией Эмманюэля Макрона относительно общеевропейской оборонной системы согласны не все страны ЕС. Некоторые в первую очередь рассчитывают на поддержку НАТО.
Ситуация в Европе напоминает 1930-е
Эмманюэль Макрон снова сравнил нынешнюю ситуацию в Европе с 1930-ми. "Я был поражен, увидев две вещи, которые ужасно напоминают 1930-е: тот факт, что по Европе ударил экономический и финансовый кризис, и рост национализма, играющего на страхах людей", — отметил Макрон в интервью Europe 1.
Президент напомнил, что предыдущие выборы в Европарламент во Франции выиграл крайне правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен (переименованный в "Национальное объединение"). Макрон выразил надежду, что это не повторится в 2019 году.
В конце октября в интервью газете JDD Макрон тоже говорил о схожести нынешней ситуации в Европе с периодом между Первой и Второй мировыми войнами и призывал бороться с националистическими тенденциями.
Президент Франции также отметил, что мир в целом стал более опасным с приходом к власти в США Дональда Трампа. По его словам "главной жертвой" выхода США из ракетного договора станет Европа и ее безопасность.
Как сообщала Страна, остров наполовину меньше Крыма хотел отделиться от Франции.
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