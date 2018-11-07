Российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева задержали и взяли под стражу утром 6 ноября по запросу прокуратуры Монако. Как сообщает Le Monde, бизнесмена подозревают в коррупции и "торговле влиянием". В рамках уголовного производства в его доме в Монте-Карло произведены обыски.

Бизнесмена задержали за несколько часов до домашнего матча ФК "Монако", владельцем которого он является, в Лиге чемпионов против "Брюгге".

Как сообщает Telegram-канал Mash, в 2015 году Рыболовлев подал в суд на арт-дилера Ива Бувье, который, как он считал, обманул его, заставив переплатить 1 миллиард долларов. В ходе разбирательств в суде разгорелся коррупционный скандал, из-за которого министр юстиции Монако Филипп Нармино вынужден был уйти в отставку. Его обвиняли в активном вмешательстве в дело Рыболовлева.

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев фигурирует в так называемом "кремлевском списке", который в конце января был обнародован Министерством финансов США.

Журналисты Guardian пишут, что Рыболовлев имел общие дела с семьей Трампа.

С Иванкой и её мужем Джаредом Кушнером миллиардер дружил - яхту Дмитрия видели в Дубровнике, когда там отдыхали дочь президента и ее муж. А у самого президента он купил дом во Флориде за $95 млн.

Как сообщала "Страна", Ахметов стал единственным украинцем, попавшим в рейтинг миллиардеров Bloomberg.

Мы писали, что местный миллиардер построит в Нигерии гигантский завод по производству бензина.

Ранее сын российского миллиардера певец Эмин в новом клипе "дал взятку" Трампу.