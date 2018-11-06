Тест кандидатов на должность прокурора является частью вступительного испытания, проведение которого предусмотрено Положением о порядке сдачи кандидатами на должность прокурора квалификационного экзамена и методике его оценивания от 2 августа 2017 года № 22зп-17.

Методика проведения теста по проверке уровня аналитических способностей кандидатов на должность прокурора местной прокуратуры и форма ведомости о результатах анонимного тестирования аналитических способностей утверждены решением Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров от 24 октября 2018 года № 242дк-18, пишет ЮрЛига.

Тест для проверки уровня аналитических способностей является составляющей анонимного тестирования.

Целью проведения теста является установление уровня развития навыков, влияющих на успешность профессиональной деятельности.

Оценивание аналитических способностей проводится с помощью измерения уровней:

вербального интеллекта;

абстрактно-логического интеллекта.

Тест осуществляется в режиме реального времени с помощью Интернета.

Повторный тест не допускается, кроме случаев технических сбоев, исключающих возможность установления результата теста. В случае возникновения технических сбоев составляется акт, который подписывается кандидатом, уполномоченным лицом и членом комиссии. Кандидаты, которые допущены к сдаче теста повторно, сдают его на общих началах.

Тесты обнародованию не подлежат.

Тестирование осуществляется с использованием компьютерной техники.

Порядок проведения теста:

тест состоит из двух блоков: абстрактно-логического и вербального;

вербальный блок измеряет способность к эффективной обработке вербальной (текстовой, устной) информации, пониманию прочитанного и установлению логических связей на его основе;

абстрактно-логический блок вопросов измеряет степень развития таких навыков, как способность гибко мыслить, умение определять порядок среди хаоса, способность при необходимости сосредоточиваться только на определенных аспектах задания, умение игнорировать ненужные детали;

каждый из блоков содержит 30 вопросов, которые предъявляются кандидату в произвольном порядке с помощью адаптивного механизма. Такой механизм предусматривает предъявление каждого последующего вопроса с учетом индекса сложности предыдущего. Таким образом, при предоставлении правильного ответа на вопрос следующий будет предложен с повышенным уровнем сложности. Это обеспечивает более точное измерение способностей каждого кандидата.

Методика определения результатов теста

Оценивание аналитических способностей проводится с помощью методики Psymetrics. Psymetrics - это тест способностей, который построен на заданиях разного типа, уровня сложности и оснащен адаптивным механизмом предъявления вопросов кандидату.

Результаты каждого блока подсчитываются с помощью стандартизированных IQ-баллов по шкале от 55 баллов до 145 баллов по градации:

- 55 - 70 баллов - очень низкий уровень;

- 70 - 85 баллов - низкий уровень;

- 85 - 93 баллов - ниже среднего уровня;

- 93 - 107 баллов - средний;

- 107 - 115 баллов - выше среднего;

- 115 - 130 баллов - высокий уровень;

- 130 - 145 баллов - очень высокий уровень.

Для перевода стандартизированных IQ-баллов в баллы подсчета уровня аналитических способностей каждого кандидата с максимальным количеством 50 баллов используется коэффициент 5,8 по установленной формуле.

По истечении времени тест автоматически завершается и проводится автоматический подсчет результатов.

Каждый кандидат после прохождения теста ознакамливается с количеством набранных им баллов. Результат фиксируется в ведомости о результатах теста уполномоченным представителем Секретариата и удостоверяется подписью кандидата.

Время для прохождения каждого из блоков оценивания ограничено: для вербального блока - 8 минут; для абстрактно-логического блока определен лимит - 20 минут.

Как сообщала "Страна", министерство юстиции будет раз в месяц тестировать государственных регистраторов на профпригодность.

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