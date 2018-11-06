Итальянская полиция провела новый осмотр в здании посольства Святого Престола в Риме и обнаружила новые фрагменты человеческих останков. Об этом пишет ANSA со ссылкой на источники в полиции.

"В нунциатуре Ватикана в Италии были обнаружены дополнительные фрагменты костей, которые могут помочь идентифицировать найденные ранее человеческие останки на фоне спекуляций, что последние могут принадлежать одной из двух 15-летних девушек, пропавших в 1983 году", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе во время проведения ремонта пола в помещении, которое занимает нунциатура Ватикана, рабочие обнаружили почти целый скелет, а также другие кости. Эксперты пришли к выводу, что они принадлежали женщине. Римская прокуратура начала расследование убийства.

Сейчас исследователи сравнивают найденные череп и зубы с ДНК пропавших девушек Эмануэлы Орланди и Мирели Грегори.

Фото: ansa.it

Как отмечает ANSA, необходимо от семи до десяти дней для изучения ДНК.

Как сообщалось, Ватикан открыл свои архивы для итальянских следователей, которые пытаются выяснить принадлежность человеческих останков, найденных в его посольстве в Риме.

Тайна касается исчезновения двух 15-летних девушек в Риме в 1983 году. Одна из девушек, Эмануэла Орланди - 15-летняя дочь сотрудника канцелярии Папы Римского, была гражданкой Ватикана. Дело об ее исчезновении - одна из самых больших загадок в современной итальянской истории. Эта история 35 лет будоражит страну, но пока не разгадана.

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