Возле г.Южный Одесской области возник масштабный пожар на предприятии "Дельта Вилмар", сообщает одесское издание "Думская".

"Масштабный пожар разгорается в эти минуты на предприятии "Дельта Вилмар" возле города Южный Одесской области", – говорится в сообщении на сайте издания во вторник вечером.

Как сообщает журналист издания Ольга Годовенко, на территорию завода, который занимается производством масел, никого не пропускают. Сначала из-за забора был виден только дым, однако сейчас уже можно разглядеть огонь.

На место прибыли более десяти пожарных машин, в том числе из Одессы, скорая помощь, полиция.

Фото: dumskaya.net

Из-за пожара в цеху по производству маргарина, с территории предприятия "Дельта Вилмар" эвакуированы рабочие и отведен транспорт, сообщил советник главы главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"В городе Южный сложный и серьезный пожар, горит цех производства маргарина, в котором находятся значительные запасы горючего пальмового масла… проведена эвакуация, организован отвод транспорта", – написал он на своей странице в Facebook во вторник вечером.

По его словам на месте находятся подразделения ГСЧС, которые локализуют пламя.

"Жертв и пострадавших нет. К аммиачному коллектору, находящемуся рядом, опасное расстояние. Учитывая это, опасности его повреждения не усматривается", подчеркнул Форостяк.

Фото: facebook.com/ruslan.forostyak

По уточненной информации, произошло возгорание масла в компрессорной. По состоянию на 20:00 площадь пожара составляла 40 квадратных метров, а через час уже 1500.

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