Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект относительно осуществления противоминной деятельности в Украине и разминировании территории Донецкой и Луганской областей.

За принятие соответствующего проекта закона №9080-1 "О противоминной деятельности в Украине" за основу проголосовали 240 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщает Укринформ.

"Согласно статистическим данным Министерства обороны Украины, с начала боевых действий на Донбассе жертвами мин и снарядов стали 1 858 человек. Количество погибших составило 482 человека, из них 21 ребенок, а площадь заминированных территорий на востоке Украины, которые нуждаются в очистке, составляет около 7 тыс. кв. км, на которой сейчас проживают 1,5 млн человек (при том, что один разорвавшийся снаряд может убить до 10 человек). 15 тыс. кв. км загрязнены на неподконтрольной территории, а также заминирована административная граница с Автономной Республикой Крым", – говорится в пояснительной записке.

В то же время разработчики проекта отмечают, что Украина осталась одной из немногих стран мира, в которой до сих пор законодательно не урегулирован вопрос осуществления мероприятий в сфере противоминной деятельности.

Так, законопроектом №9080-1 определяется статус территорий для нужд противоминной деятельности, источники ее финансирования, требования к специалистам в этой сфере и их обязанности, оказание помощи жертвам взрывоопасных предметов.

В то же время потенциальный закон предлагает урегулировать полномочия инспекции по контролю качества противоминной деятельности и секретариата центра противоминных операций.

Законопроект предусматривает учет операторов противоминной деятельности. Создание, ведение и доступ к информации соответствующего реестра определяет национальный орган по вопросам противоминной деятельности, который создается Кабинетом министров Украины. Этот орган будет утверждать ежегодный план противоминной деятельности. В его составе должна действовать комиссия по вопросам аккредитации и мониторинга, которая в первую очередь занимается аккредитацией операторов в указанной сфере и выдачей им соответствующих свидетельств, которые изначально выдаются на пять лет.

В документе определяются нормы, которые регулируют вопросы демократического гражданского контроля, принципы международного сотрудничества и осуществления хозяйственной деятельности в сфере противоминной деятельности. Так, авторы законопроекта предлагают дополнить статью 7 закона "О страховании" положениями, согласно которым предлагается страхование жизни и здоровья специалистов во время выполнения работ по гуманитарному разминированию и страхование гражданской ответственности субъекта хозяйствования за вред, причиненный окружающей среде и здоровью и имуществу других лиц.

Как сообщалось, в 2016 году в Верховной Раде были зарегистрированы два законопроекта о противоминной деятельности – правительственный проект № 4137, инициированный в феврале Арсением Яценюком, и альтернативный ему проект № 5189-1, внесенный Владимиром Гройсманом в апреле 2016-го. Однако оба документа были отозваны и сняты с рассмотрения.

Народные депутаты Украины Ирина Геращенко и Ирина Фриз, которая является членом комитета по нацбезопасности и обороны и председателем украинской парламентской делегации в ПА НАТО, подготовили к внесению на регистрацию в парламенте новый законопроект о противоминной деятельности.

17 октября Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал принять в первом чтении законопроект народного депутата Ивана Винника №9080-1 "О противоминной деятельности в Украине". Всего на рассмотрение Совета было вынесено четыре депутатских законопроекта – №9080, 9080-1, 9080-2 и 9080-3.

Как сообщала "Cтрана", ранее на Донбассе произошло 20 обстрелов за сутки, трое раненых.

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