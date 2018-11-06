В случае, если субсидия на оплату коммунальных услуг еще не была начислена, но управление соцзащиты уже приняло документы на ее оформление, скидки должны действовать с момента оформления заявления. Об этом пишет "Юрлига".

Таким образом, если в ноябре платежка за газ или тепло поступит без отражения субсидии, то позже будет произведен пересчет оплаты, а сам размер субсидии можно уточнить в реестре субсидиантов. При этом в случае неначисления субсидии, украинцы должны все равно оплачивать обязательный платеж - тот, который им был рассчитан к уплате за воду, свет и газ в сентябре этого года. Это связано с тем, что перерасчет будет произведен позже.

Отметим, что украинцам для получения субсидии необходимо подать только заявление и декларацию о доходах, в которой нужно указывать только виды доходов, информация о которых отсутствует в пенсионной и налоговой базе данных. Никакие дополнительные бумаги, касающиеся состава семьи, объема и стоимости ЖК услуг, в общем случае, не требуются. 

Напомним, в ноябре киевляне получат платежки за услуги ЖКХ без учета субсидий.

Также мы писали, что Кабмин пообещал компенсировать расходы на ЖКХ всем, кто не успел оформить субсидию.

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