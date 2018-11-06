Российская актриса Наталья Корчагина скончалась в возрасте 70 лет. Об этом сообщает НСН.

По данным портала, прощание с Корчагиной состоится в МТЮЗе, где она работала с 1974 года, и сыграла множество ролей, в том числе Карамзину в пьесе "Пушкин. Дуэль. Смерть", Никулину в "С любимыми не расставайтесь", Маковницу в "Фалалее".

Как отмечается, причина смерти артистки пока неизвестна.

Фото: uznayvse.ru

Наталья Корчагина родилась 24 июля 1948 года. С 1974 года она служила в МТЮЗе, в котором сыграла несколько десятков ролей. За свою карьеру она также снялась в сериалах "Моя прекрасная няня", "Интерны" и "Антлантида". В 2002 году Корчагина получила звание заслуженной артистки России.

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