31 октября правительство утвердило постановление № 896 "Некоторые вопросы осуществления плановых мероприятий государственного контроля Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей".

В нем очерчены критерии, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности, а также частота проверок, которые должны осуществляться Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Об этом пишет "Юрлига".

Сообщается, что критериями, определяющими риск, являются: факторы, связанные с животными, пищевыми продуктами, кормами и т.п; результаты осуществления предварительных мероприятий государственного контроля; эффективность процедур, применяемых компанией с целью соблюдения законодательства; информация, которая может свидетельствовать о несоответствии хозяйственной деятельности требованиям законодательства.

Соответственно, чем меньшему количеству критериев соответствует компания, тем большая степень риска ей приписывается. Всего их может быть пять: незначительная, низкая, средняя, высокая и очень высокая.

Проверки Госпродпотребслужбы, в зависимости от уровня риска, осуществляются на предприятиях с такой частотой:

с очень высокой степенью риска - инспектирование - не больше 4 раз в год, аудит - не больше 1 раза в год;

с высокой степенью риска - инспектирование - не больше 3 раз в год, аудит - не больше 1 раза в год;

со средней степенью риска - инспектирование - не больше 2 раз в год, аудит - не больше 1 раза в год;

с низкой степенью риска - инспектирование - не больше 1 раза в год, аудит - не больше 1 раза в два года;

с незначительной степенью риска - инспектирование - не больше 1 раза в два года, аудит не проводится.

Акт категоризации мощности в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов составляется ежегодно государственными инспекторами территориальных органов Госпродпотребслужбы по каждой мощности не позже 1 ноября текущего года на основании сведений, имеющихся по состоянию на 30 сентября текущего года.

Напомним, Госпродпотребслужба советует киевлянам самим контролировоать услуги ЖЭКов.

Также мы писали, что в Госпродпотребслужбе порекомендовали киевлянам покупать продукты в супермаркетах, чтобы не заразиться сибирской язвой.