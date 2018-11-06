В Киеве обнаружили семью, в которой 45-летняя безработная женщина растила троих детей в полной антисанитарии. Как сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Киева, дом, в котором проживает семья без света, газа и даже без необходимой мебели, обнаружили случайно во время профилактического рейда.

На улице Садовой безработная 45-летняя женщина воспитывала одна трех дочерей – 13, 15 и 16 лет, при этом нигде не работала.

"В частном доме, в котором проживает семья, отсутствует свет и прекращена поставка газа, поскольку дом должны снести. Дети спали на полу на матрасе. Мать не работает, ее дочери не посещают учебные заведения, поскольку не имеют никаких документов. Поэтому было принято решение о немедленном изъятии несовершеннолетних из семьи. Их отвезли в центр социально-психологической реабилитации детей, где с ними работают педагоги и психологи", – сообщил начальник ювенальной превенции Днепровского управления полиции Олег Остапчук.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В отношении матери составлен протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан. А также решается вопрос о лишении матери родительских прав.

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