Депутаты Тернопольского областного совета установили мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории области.

"Областной совет решил установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Тернопольской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Тернопольского облсовета во вторник, 6 ноября.

Кроме этого депутаты решили отметить 90-летие создания ОУН и объявить 2019 Годом Организации украинских националистов (ОУН) в области.

Также они приняли обращение к президенту Украины, Министерству иностранных дел Украины относительно недопущения преследований историка, председателя Украинского общества в Люблине Григория Куприяновича в Республике Польша.

"Считаем, что не имеем права замалчивать эту позорную травлю уважаемого и в Украине, и в Польше ученого, одного из самых активных представителей украинской общины. Выражаем нашу поддержку и солидарность с Григорием Куприяновичем", - говорится в обращении.

Как сообщала "Страна", в Житомирской области депутаты запретили фильмы и песни на русском языке.

Ранее Ницой призвала задействовать полицию для контроля запрета на русский язык во Львове.

Мы писали, что Посол Канады в Украине раскритиковал запрет русской культуры во Львове.