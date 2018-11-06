Гарвардские ученые Абрахам Лоеб и Шмуль Бялый опубликовали исследование, согласно результатам которого первый попавший в Солнечную систему межзвездный объект под названием Оумуамуа вполне может оказаться фрагментом космического корабля инопланетной цивилизации. Об этом пишет The Boston Globe.

Отметим, что объект Оумуамуа был замечен телескопами в октябре 2017 года в обсерватории Гавайского университета. Он находится на своем пути из Солнечной системы и, как ожидается, никогда не вернется. Он преодолел расстояние орбиты Юпитера в начале мая 2018 года и пройдет орбиту Сатурна в январе 2019 года.

В момент обнаружения астрономы заявили, что это, по-видимому, естественно сформированный, ледяной объект, покрытый сухой коркой. Однако Абрахам Лоеб и Шмуль Бялый утверждают, что Оумуамуа отклонился от орбиты, продиктованной гравитацией Солнца, так как у него было "избыточное ускорение". Кометы могут иметь такое ускорение, потому что лед на них испаряется при нагревании солнцем, стимулируя их. Но данный объект не имел хвоста, как комета.

По данным исследователей, Оумуамуа - это "солнечный парус", который использует радиационное давление, чтобы приводить в движение космические корабли, применяя тот же принцип, что и обычный парус в лодке.

Также, по мнению ученых, "одна из возможностей заключается в том, что Оумуамуа - это световой хвост, плавающий в межзвездном пространстве как мусор от передового технологического оборудования. Более экзотический сценарий предполагает, что объект представляет собой зонд, который на Землю отправили намеренно представители инопланетной цивилизации.

График движения объекта Оумуамуа. Скриншот: bostonglobe.com

Напомним, ученые подозревают, что сигналы из глубокого космоса на низкой частоте кто-то блокирует.

Также мы писали, астрономы нашли в космосе реальную родину инопланетянина из сериала "Звездный путь".