На вьезде въезде в Ирпень около 8 часов вечера сбили двух пешеходов. Об этом сообщает Киев оперативиный.

"Женщина в сознании, а мужчина не подаёт признаков жизни. Ждут полицию и скорую", - говорится в сообщении.

Фото и видео: facebook.com/KyivOperativ/

Как сообщала "Страна", в Киеве водитель сбил пожилого мужчину, затащил его в джип и увез в сторону Виноградаря. Пока о судьбе пстрадавшего ничего не известно. СМИ писали, что объявлен план Перехват.

Мы писали, что в центре Киева дипломат из Греции попал в ДТП за рулем Mercedes.

Ранее было опубликовано видео момента ДТП в Киеве, где мотоциклист влетел в легковушку на Окружной дороге.