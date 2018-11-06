Благодаря антициклону, который господствует на территории Украины, в ближайшее время осадков в стране не ожидается. Об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, мощный атлантический циклон сейчас бушует на территории Исландии, Гренландии, Великобритании, Франции и Испании. Именно поэтому в этих странах наблюдаются осадки, местами даже снег. Кроме того, дожди завтра пройдут на побережьях Адриатического моря - в Италии и Хорватии.

Что касается Украины, тут господствует антициклон, поэтому в ближайшее время дождей не будет, будут лишь туманы.

"Туманы загадочной красоты ухудшают видимость на дорогах до 300-500 метров, а также способствуют накоплению вредных выбросов в воздухе. Гуляйте лучше утром перед работой", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха в Украине постепенно становится ниже. Но именно это похолодание, иногда даже до минусовой температуры, слабый ветер и туманы создают невероятно красивое метеорологическое явление - изморозь.

Диденко отмечает, что температура воздуха ближайшей ночью составит +2...+6 градусов, местами 0...-3 градуса. Днем 7 ноября в Украине ожидается +7...+12 градусов, на юге до +14 градусов. В Киеве в среду без осадков, временами туманы, в течение дня около +10 градусов. Ближайшей ночью +2...+6 градусов.

Скриншот: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на всю неделю в Киеве.

Также мы писали, что в Украине относительно тепло, но морозы на подходе.