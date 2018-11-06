6 ноября Высшая квалификационная комиссия судей Украины определила, кто войдет в перечень членов Общественного совета международных экспертов, которые примут участие в избрании судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты. Об этом пишет "Юрлига".

По информации издания, среди выбранных международных экспертов - бывшие адвокаты, прокуроры, судьи и т.д., которые представляют Канаду, Литву, Данию, Великобританию, Македонию. Они будут помогать ВККС оценивать кандидатов в плане законности его доходов, соответствия его уровня жизни декларациям, а также наличию необходимых знаний и навыков. Отметим, что их избрали на два года.

Таким образом, в Общественный совет международных экспертов, который будет принимать участие в избрании судей Высшего антикоррупционного суда, вошли:

1. Гутаускас, Аурелиюс (GUTAUSKAS, Aurelijus) - судья Верховного Суда. Опыт судейской работы, специализация - криминальное право, организованная преступность, судейская этика и дисциплина. Председатель отдела уголовных производств и Комиссии по вопросам судейской этики и дисциплины. Эксперт MONEYVAL и GRECO, в прошлом член комиссии, экзаменующей кандидатов при Генеральной прокуратуре.

2. Денкер, Флеминг Си (DENKER, Flemming C.) - экс-заместитель государственного прокурора в Управлении по расследованию особо важных экономических преступлений. Работал прокурором, адвокатом. Специализация: коррупция и экономические преступления. Бывший член GRECO, мультидисциплинарной группы по вопросам коррупции при Совете Европы и Группы по мониторингу реализации Конвенции ООН против коррупции.

3. Зажечни, Тед (ZARZECZNY, Ted) - судья Суда королевской скамьи в провинции Саскачеван (Канада). Опыт работы прокурором, адвокатом. Специализация: уголовное и гражданское право, коррупция, мошенничество, преступный заговор. В прошлом занимал должность государственного прокурора. Участвовал в образовательном проекте для судей в Украине. Экс-сопредседатель Дисциплинарного комитета Юридического общества (объединение адвокатов), которое обеспечивает соблюдение требований Кодекса профессиональной добропорядочности и этичных стандартов.

4. Лазарова Трайковская, Мирьяна (LAZAROVA TRAJKOVSKA, Mirjana) - экс-председатель Первой секции Европейского суда по правам человека. Опыт судейской работы. Специализация: права человека, конституционные вопросы и вопросы, связанные с коррупцией. В прошлом работала судьей Конституционного суда и членом Венецианской комиссии. В ЕСПЧ на протяжении трех лет была единоличным судьей по делам, касающимся Украины. Возглавляла Государственную избирательную комиссию.

5. Харрис, Лорна (HARRIS, Lorna) - британский прокурор в отставке. Специализация: противодействие коррупции, отмывание денег и мошенничество, в частности на международном уровне. В прошлом возглавляла отдел международного сотрудничества и отдел по возвращению активов в рамках гражданского производства в составе Королевской канцелярии (отдел Суда королевской скамьи). Работала в Бюро борьбы с мошенничеством в особенно крупных размерах и в Прокурорской службе Шотландии. Возглавляла комитет экспертов, который разрабатывал Конвенцию Совета Европы об отмывании, розыске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о финансировании терроризма.

6. Хупер, Сэр Энтони (HOOPER, Sir Anthony) - судья апелляционного суда в отставке. Опыт осуществления судопроизводства со специализацией в отрасли возвращения активов (конфискации) в пределах уголовного и гражданского производств, в частности конфискации доходов, полученных коррупционным путем. Работал судьей уголовного и гражданского отделений Апелляционного суда Англии и Уэльса. Был назначен членом Комиссии по вопросам этики Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Преподавал учебный курс для судей по сохранению и конфискации доходов, полученных преступным или коррупционным путем.

"Как мы обещали, избрание членов ОСМЭ произошло в максимально оперативный срок – на следующий день после завершения знакомства с ними. Уже 12 и 14 ноября состоится экзамен в Высший антикоррупционный суд, во время которого ожидаем представителей общественных организаций, в том числе и членов ОСМЭ", - отметил глава ВККСУ Сергей Козьяков.

Общественный совет международных экспертов будет помогать комиссии определять, соответствуют ли кандидаты на должности судей Высшего антикоррупционного суда следующим критериям:

законность источников происхождения имущества кандидата или членов его семьи;

соответствие уровня кандидата или членов его семьи задекларированным доходам;

соответствие образа жизни кандидата его статусу;

наличие знаний и практических навыков для рассмотрения дел, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда.

Срок работы состава Общественного совета международных экспертов составит 2 года.

Напомним, посольство США призывало Украину поскорее запустить Антикоррупционный суд.

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