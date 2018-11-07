"Петр Алексеевич, вы меня заказали?" Лариса Ницой обвинила телеканал президента в украинофобии
Скандальная писательница Лариса Ницой обратился к видео-обращением к Петру Порошенко в Facebook. "Петр Алексеевич, Вы меня заказали?" - утверждает она.
Ницой завила, что журналистка "5 канала", владельцем которого является Порошенко, взяла "лживый материал, слепленный на меня московским СМИ, подала его в публичном пространстве Украины как правду, обозвала меня, облила грязью, унизила мою честь и достоинство".
"Нигде в Украине, нет такого уголка на моей земле, куда можно спрятаться от языка агрессора, она везде? За мое желание меня высмеяла журналистка вашего канала! За то, что я решилась высказать свое желание громче всех? Выразить на всю страну, а не шепотом? За то, что я озвучила во весь голос желание подавляющего большинства украинцев: украинцам нужно для существования их родная среда, как рыбе водоем - за это меня облила дерьмом ваша журналистка?" - заявила Ницой.
Видео: facebook.com/
Как сообщала "Страна", Лариса Ницой со скандалом покинула студию NewsOne после спора с ведущей о русском языке.
Мы писали, что скандальная Ницой заявила, что жителям Донбасса придется заслужить гражданство Украины.
Ранее писательница Лариса Ницой поссорилась с водителем из-за российской попсы.