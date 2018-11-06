Кабмин предлагает с 2019 года повысить акциз на табачные изделия, экологический налог, рентную платы за недра и лесные ресурсы, а также обложить НДС посылки из-за границы.

Соответствующий законопроект № 9260 зарегистрирован в Раде 5 ноября, пишет Лига.

Законопроектом предусматривается:

увеличить с 1 июля 2019 ставки акцизного налога на табачные изделия на 9%;

с целью стимулирования предприятий-загрязнителей к уменьшению загрязнения окружающей среды, а также приближение к ставкам за выбросы парниковых газов в странах ЕС повысить с 1 января 2019 ставку экологического налога за выбросы двуокиси углерода (СО2) стационарными источниками с 0,41 грн/тонну до 10 грн/тонну и предусмотреть поэтапное повышение ставки до уровня 30 грн/тонну в 2023 году (ежегодное повышение на 5 грн);

увеличить ставки рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2 процентных пункта и для железной руды - на 0,8 процентных пункта;

увеличить ставки рентной платы за специальное использование лесных ресурсов на 50 %;

с целью повышения контроля за оборотом топлива отражать в Системе электронного администрирования реализации топлива (СЕАРП) фактическое движение топлива в разрезе мест хранения (в настоящее время учет осуществляется в разрезе субъектов хозяйствования);

осуществлять сравнение показателей с СЕАРП и показателей расходомеров-счетчиков и уровнемеров - счетчиков уровня топлива в резервуаре по объемам оборота и остатков топлива в разрезе кодов согласно УКТ ВЭД, акцизных складов и распорядителей акцизных складов;

ввести лицензирование деятельности всех субъектов хозяйствования, осуществляющих производство, хранение, оптовую и розничную торговлю топливом;

ввести контроль за целевым использованием топлива, предназначенного для целей авиационного транспорта и установить ответственность за использование такого товара не по назначению (в случае нецелевого использования горючего применять увеличивающий коэффициент 10);

ввести в СЕАРП раздельный учет за перемещением спирта;

установить нулевую ставку акцизного налога на спирт этиловый, используемый для производства пищевого уксуса, парфюмерно-косметической продукции и продукции технического назначения;

установить перечень требований к предприятиям, которые получают спирт по нулевой ставке акцизного налога, и предположить, что такие предприятия должны быть оборудованы расходомерами полученного спирта и расходомерами объема произведенной продукции, информация с которых ежедневно передается в контролирующие органы;

установить, что нормы об изменениях в администрировании акцизного налога топлива и спирта вступают в силу с 1 июля 2019 года, а ответственность за нарушение указанных норм - с 1 октября 2019;

признать налоговыми агентами операторов почтовой связи и экспресс-перевозчиков.

Кроме того, с 1 января 2019 по 30 июня 2019 года предусмотрено обложение НДС посылок, стоимость которых превышает эквивалент 150 евро, а с 1 июля 2019 - 100 евро.

Напомним, правительство уже предлагало повысить размеры ставок акцизного и экологического налогов, но проект был отклонен нардепами.

Ранее "Страна" сообщала, что у Гройсмана предложили ввести НДС на заграничные посылки дороже 100 евро.

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