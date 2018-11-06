В Закарпатской области, в Колодном, располагается самый древний деревянный храм Украины, который был построен еще в 1470 году. Речь о Колоденской церкви святого Николая Чудотворца. Об этом пишет "Тячев".

По данным исследователей, церковь была построена в Кричевском урочище Одаров в 1470 году и являлась главной церковью православного монастыря. Спустя 30 лет, в 1800 году, австрийские власти приказали перевести его на подводах, запряженных волами, в Колодное, на его текущее место.

Самые древние части храма - его стены с 12-метровыми бревнами на каменном фундаменте, сложенном насухо. Срубы надстроены в XVI столетии. В XVII или второй половине XVIII веках перестроили башню и пристроили галерею и крыльцо на резных столбах. На стенах храма сохранились полустертые фрагменты настенной росписи ХVIII века мастера-дворянина Антония Вали – лики святых. Внутри церкви есть каменный престол.

Однако известно также, что архитектурный памятник, коим является данная церковь, реставрировали последний раз в 2007-2008 годах.

Фото: tyachiv.com.ua

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