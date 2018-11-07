Знаменитый мужской глянец MAXIM обнародовал список красоток, которые поборются за звание самой сексуальной женщины России в 2018 году. Среди них оказались и украинки.

Снимки всех участниц появились на официальной страничке издания в Instagram, там же можно проголосовать за понравившихся конкурсанток.

В числе претенденток на премию от MAXIM Russia оказались сразу 7 украинских звезд: Анна Седокова, Регина Тодоренко, Светлана Лобода, Настя Каменских, Вера Брежнева, Даша Астафьева и Ани Лорак. Все эти звезды позируют на фото для MAXIM практически обнаженными.

Регина Тодоренко

Анна Седокова

Ани Лорак

Даша Астафиева

Вера Брежнева

Светлана Лобода

Настя Каменских, фото: instagram.com/maximmagazinerussia/

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