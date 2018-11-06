В Киеве на улице семьи Кульженко в Оболонском районе произошел прорыв теплотрассы, из-под асфальта бьет самый настоящий гейзер из горячей воды. Об этом сообщает Telegram-канал Kyiv Live.

"Горяченькая пошла... Кто там жаловался, что нет горячей воды – налетай!" - говорится в подписи к фото. Как отмечается, из-за аварии на улице образовался гейзер. По словам очевидцев, на этой улице только недавно положили асфальт

Фото: t.me/Info_KYIV

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на Святошино гейзер кипятка залил улицу.

Также мы писали о том, что в Голосеевском районе Киева во дворах бьют горячие "фонтаны".

Кроме того, в Киеве у метро "Дружбы народов" кипяток из порванной трубы заливает подземный переход.