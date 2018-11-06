6 ноября Национальный банк Украины отозвал лицензию у БМ Банка, также это финучреждение было исключено из Государственного реестра банков. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

В сообщении сказано, что Нацбанк отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у БМ Банка, таким образом, он стал шестым банком, который прекратил банковскую деятельность по собственной инициативе без ликвидации юридического лица.

Отметим, что акционером БМ Банка является российский Банк ВТБ, который 19 марта 2018 года одобрил прекращение финучреждением банковской деятельности с сохранением юридического лица.

Напомним, Украина с марта прошлого года ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков сроком на год: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур. Данное решение было продлено в марте текущего года.

Также мы писали, что российский ВТБ закрывает отделения в Украине и оставит один офис в Киеве.