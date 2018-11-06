Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует девальвацию гривни к доллару США в 2019 году до 30,7 грн/долл.

Об этом говорится в сообщении на сайте Fitch. Согласно ожиданиям агентства, в 2020 году гривня подешевеет еще больше - до 32,3 грн/долл.

Напомним, что проект госбюджета Украины на 2019 год основан на прогнозе курса 29,4 гривни за доллар на конец года.

Ранее "Страна" сообщала, что агентство S&P дало долгосрочный прогноз украинской валюте. S&P Global Ratings спрогнозировало девальвацию гривни к концу 2019 года до 30,30 грн/долл.

Также S&P считает, что гривна будет падать к концу 2020 – до 31,20 грн/долл., 2021 – до 32,10 грн/долл.