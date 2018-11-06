6 ноября в Украине продолжает дешеветь доллар. Так, например, на межбанке он сбросил еще 6 копеек, что в совокупности со вчерашними 8 копейками дает немалую сумму. О том, почему доллар опустился ниже психологической отметки 28 гривен, пишет UBR.ua.

Как сообщают банкиры, доллар сегодня активно продавали и металлурги, и агросектор. Между тем, валютное предложение превалировало над спросом на 10%, поэтому Нацбанк второй день подряд скупал доллар.

"Нацбанк вновь выкупал излишки предложения для сглаживания курсовой динамики, создав задел для превышения своего результата прошлой недели – чистой покупки в резервы $85,2 млн", - пояснил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Также банкиры сообщают, что НБУ 6 ноября закупил около $30 млн. Начинал свои покупки в районе 27,9750 грн./$, и завершил к вечеру на 27,93 грн./$.

Нерезиденты практически завершили покупки доллара под репатриацию дивидендов. И сезонные факторы больше не влияют на настроения межбанка: ни выплаты по НДС, ни бюджетные платежи. Потому финансисты оценивают ситуацию на валютном рынке как спокойную. После информации о выделении Украине кредитного транша МВФ уже в декабре, отечественные компании не держат крупных валютных запасов.

Однако остается два фактора риска для валютного рынка: погашение Минфином крупной партии гривневых гособлигаций, запланированное на 7 ноября, и доплата Госказначейством возмещения на НДС в размере 2-3 млрд. грн., о которых ходят слухи на рынке.

Между тем, финансисты сообщают, что срок влияния указанных рисков не определен, и завтра курс доллара будет держаться в среднем на уровне 27,91-27,97 грн./$.

Напомним, мы сообщали о том, что произошло с долларом и евро за выходные.

Также мы писали о том, что доллар снизили в ожидании погашений Минфин.