Сегодня, 6 ноября, цена на нефть эталонных марок продолжила падение на снижении опасений по поводу дефицита топлива на мировом рынке, пишет "Интерфакс".

Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 по киевскому времени уменьшилась на $0,95 (1,3%) - до $72,22 за баррель. Ранее в ходе торгов котировки опускались ниже $72 за баррель впервые с 20 августа. Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,82 (1,3%) - до $62,28 за баррель.

Как сообщалось, правительство США сделало временные исключения для Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Турции и Тайваня, позволив им по-прежнему импортировать нефть из Ирана.

Таким образом, на них не будут распространяться санкции, вступившие в силу в понедельник. Объектами санкций стали в первую очередь нефтяная сфера Ирана, а также его банковская отрасль, судостроение, морские перевозки и ряд других отраслей экономики.

"Штаты бросили Ирану спасательный круг, - говорит управляющий директор консалтинговой компании Petromatrix Оливье Жакоб. - В итоге санкции оказались мягче, чем ожидалось". По словам информированных источников, Китай сможет импортировать из Ирана до 360 тыс. баррелей в сутки в последующие 6 месяцев, Индия - до 300 тыс. б/с, Южная Корея - до 200 тыс. б/с.

Также участники рынка ждут данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в среду в 17:30 кв. По прогнозам аналитиков, отчет Минэнерго укажет на рост запасов на 2 млн баррелей в сутки. Если прогноз оправдается, подъем запасов станет седьмым подряд, чего не наблюдалось с марта 2017 года.

Ранее "Страна" сообщала, что нефть вернулась к росту, но все равно завершает неделю падением.

Также до этого мы писали, что цены на нефть начали медленно ползти вверх после резкого обвала.