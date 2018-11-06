За обысками СБУ в квартире Елены Бережной, мамы погибшего экс-нардепа Ирины Бережной, стоит отец ребенка Ирины, внучки Елены, бизнесмен Борис Фуксман. Это сообщила журналистам сама Елена Бережная, когда ее выносили на носилках после обысков силовиков.

Сам Фуксман в комментарии "Стране" это отрицает.

Фамилия Фуксмана сегодня появилась в СМИ с подачи бывшей заместительницы мэра Киева Леонида Черновецкого Ирэны Кильчицкой, которой принадлежит помещение, где также проходили обыски по делу Бережной. Кильчицкая сообщила изданию "Гордон", что арендовала это помещение во время Евромайдана для детей, чтобы они не пострадали вследствие столкновений. По ее словам, "никакого бизнеса" там не происходит.

"Они считают, что Елена Бережная - мама погибшей Ирины Бережной, которая была моей подругой, занимается здесь сепаратистской деятельностью. Мама Бережной судится в Венском суде за права на ребенка Ирины. В этом офисе она составляет и отправляет в суд заявления, переводы документов и так далее. Но СБУ считает, что это ее офис, что здесь есть оружие, антиукраинская литература и инструкции по изменению государственного строя Украины", - сказала она.

Кильчицкая считает, что за обысками стоит отец ребенка Ирины, дочки Елены, бизнесмен Борис Фуксман: "Поиск доказательств сепаратистской деятельности – это очень глупо. Я думаю, в действительности за этим стоит отец ребенка, бизнесмен Борис Фуксман. Он хочет, чтобы я прекратила помогать Елене Бережной отстаивать ее права на внучку. Сегодня я единственная, кто ей еще помогает, все остальные уже перекуплены и включают дурака. Поскольку он влиятельный бизнесмен, я не исключаю, что он попросил прислать ко мне СБУшников. Им больше нечего делать, кроме как у меня в офисе искать преступников", – заявила Кильчицкая.

Бизнесмен и отец ребенка Ирины Бережной Борис Фуксман рассказал "Стране" свою версию событий. Он заявляет, что после смерти Ирины Елена попыталась скрыть от него завещание Ирины.

"Но она не знала, что документ находился в распоряжении киевского нотариуса. По этому завещанию, практически всё имущество Ирины должно перейти к нашей малолетней дочери, что полностью не устраивает Елену. Это стало основанием, чтобы начать против меня активную войну, цель которой - получить опекунство над моей дочерью, и таким образом получить возможность полностью контролировать и распоряжаться всем завещанным имуществом", - заявил он.

По его словам, после этого у них начались ссоры и скандалы.

"Она начала подавать в суды и называть меня преступником, обвинив во всем, что только можно придумать. Более того, она начала обвинять меня в убийстве Ирины, и написала в суд, что гибель Ирины это была не авария, а убийство, к которому я причастен. Такие ее заявления шокировали не только меня, но и суд. Мне пришлось приложить много усилий, чтобы эта клевета психологически не повлияла на мою дочь, которая в силу возраста очень восприимчива и ранима. По результатам этого года Елена проиграла четыре суда в Австрии. На сегодняшний день решение суда, которое вступило в силу, не только лишило ее права опекунства над внучкой, но даже запретило общение с ребенком. Я являюсь не только биологическим отцом, но и, согласно решения Австрийского суда, единственным опекуном дочери", - сказал нам Фуксман.

Ранее "Страна" сообщала, что по данным адвоката сотрудники СБУ привезли своих понятых на обыск в квартиру Елены Бережной.

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