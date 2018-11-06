Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 27,94 грн/$1 с 28,01 грн/$1 днем ранее, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков. Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,93-27,95 грн/$1.

По данным Нацбанка, справочное значение курса гривни к доллару 6 ноября укрепилось до 27,9583 грн/$1 с 28,0163 грн/$1.

Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 7 ноября до уровня 27,955840 грн/$1 по сравнению с 28,1015313 грн/$1 на 6 ноября 2018г.

Таким образом курс валют на 7 ноября составил:

100 долларов США - 2795.5840

100 евро - 3194.7934

10 российских рублей - 4.2363

Как сообщала "Страна", курс доллара в понедельник упал, но уже во вторник казначеи ждут оживления спроса.

Напомним, курс гривни на межбанке в первый день недели укрепился до 28,01 грн/$1.