Власти Киева перенесли демонтаж аварийного Шулявского путепровода с начала ноября на декабрь. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на Киевскую горгосадминистрацию.

Работы начнутся ориентировочно 15 декабря, тогда его закроют для автомобилей. Отмечается, что на данный момент на мосту продолжаются работы по перекладке инженерных сетей.

В компании Североукраинский строительный альянс, которая будет заниматься строительством новой развязки, заявили, что снос существующих конструкций аварийного путепровода продлится около двух месяцев. Потом поэтапно будет проходить стройка, – говорится в сообщении. Работы по строительству новой развязки продлятся около полутора лет.

Ранее "Страна" сообщала, что "уставший" Шулявский мост снесут в начале ноября. Снос, как заявлял главный инженер КП Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева Александр Здольник, планировался на 3-4 ноября.

Также мы писали о том, что у Шулявского путепровода в Киеве провалился асфальт и образовалась четырехметровая яма.