Владелец издания Insider, бывший заместитель председателя правления "Укргаздобычи" Алексей Тамразов обратился с ходатайством в Печерский районный суд Киева, в котором просит изменить ему меру пресечения с залога 20 млн гривен на личное обязательство. Об этом сообщил адвокат Тамразова Николай Ореховский, пишут Украинские новости.

По словам защитника, рассмотрение жалобы состоится 7 ноября. Жалоба об изменении меры пресечения подана в связи с необоснованным подозрением. Ее рассмотрит судья Смык.

Напомним, первый раз Тамразова задержали 9 августа за попытку дать прокурору взятку в размере 200 тыс. долларов. Через несколько дней он вышел из СИЗО после внесения залога в 3 млн гривен. Позже Тамразова повторно задержали уже по делу о преступной организации Януковича. Спустя неделю он вышел под залог в 20 млн гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что Тамразову разрешили снять электронный браслет.

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