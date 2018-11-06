Второй день подряд Минобороны фиксирует беспилотники над своими складами. Последний инцидент произошел 5 ноября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"5 ноября, в 18:30, вблизи расположения одной из воинских частей десантно-штурмовой войск ВСУ, патрульные по охране складов горюче-смазочных материалов заметили приближения БПЛА на высоте 300 метров к запретной зоне", - говорится в сообщении.

Дежурными средствами усилена охрана военной части, а территорию складов проверили на наличие посторонних предметов.

О факте применения беспилотника вблизи военной части безотлагательно сообщили в Службу безопасности Украины и Национальную полицию Украины.

На сайте уточняется, что в случае нарушения границ запретной зоны, наряд по охране складов и военной части был готов уничтожить БПЛА и задержать лиц, которые им управляли.

Напомним, ранее беспилотник был замечен над арсеналом Минобороны 4 ноября.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина купит у Турции беспилотники, которые могут нести управляемые противотанковые ракеты и авиабомбы.

Также мы сообщали, что в штабе ООС заявили, что потерянный беспилотник ОБСЕ на Донбассе сбили российские военные.