Еще над одним украинским арсеналом зафиксировали появление загадочного беспилотника
Второй день подряд Минобороны фиксирует беспилотники над своими складами. Последний инцидент произошел 5 ноября. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"5 ноября, в 18:30, вблизи расположения одной из воинских частей десантно-штурмовой войск ВСУ, патрульные по охране складов горюче-смазочных материалов заметили приближения БПЛА на высоте 300 метров к запретной зоне", - говорится в сообщении.
Дежурными средствами усилена охрана военной части, а территорию складов проверили на наличие посторонних предметов.
О факте применения беспилотника вблизи военной части безотлагательно сообщили в Службу безопасности Украины и Национальную полицию Украины.
На сайте уточняется, что в случае нарушения границ запретной зоны, наряд по охране складов и военной части был готов уничтожить БПЛА и задержать лиц, которые им управляли.
Напомним, ранее беспилотник был замечен над арсеналом Минобороны 4 ноября.
Ранее "Страна" писала о том, что Украина купит у Турции беспилотники, которые могут нести управляемые противотанковые ракеты и авиабомбы.
Также мы сообщали, что в штабе ООС заявили, что потерянный беспилотник ОБСЕ на Донбассе сбили российские военные.