Вечером 6 ноября в квартире Елены Бережной закончился обыск, ее госпитализировали в Феофанию с телесными повреждениями и повышенным давлением.

Когда ее несли на носилках, на вопрос одного из журналистов, стоит ли действительно за обысками бизнесмен Борис Фуксман, отец дочери погибшей Ирины Бережной, Бережная напрямую не ответила, но дала понять, что, вероятно, стоит.

- Вы считаете, что Фуксман за этим стоит?

- Точно так же, как и 9 мая было, и когда была зеленка. Все это было согласовано [с СБУ].

В свою очередь ее адвокат Светлана Новицкая сообщила, что протокол обыска ей не вручили, так как он был в одном экземпляре. Во время обыска были изъяты вещи, какие именно - неизвестно, так как на момент прихода адвоката все было напечатано в черные мешки. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

"Квартира как после взрыва... Все разбросано. Как обыски при царском времени у подпольщиков - так и здесь квартира", - сообщила Новицкая.

По словам адвоката, когда она прибыла на место происшествия, она смогла увидеть только черные опечатанные мешки, так как сбушники не позволили Елене Бережной связаться со своей защитницей, даже более - забрали у нее телефон.

"Когда я приехала, уже только мешки лежали. Протокол я с криком вытребовала. Из того, что мне пытались прочитать, среди изъятого был слиток золота, ценности, техника, мобильные телефоны и деньги", - сообщила адвокат .

Также она сообщила, что понятых представители правоохранительных органов привели с собой, а те, в свою очередь, вели себя странно.

"Они были как в театре, им было все время весело. Я их спросила, откуда они, а одна из них ответила, что приехала сюда к любовнику и какое мое дело. То есть это люди с улицы. Приходили соседи - их не взяли. Они [сотрудники СБУ - ред.] пришли сразу с этими понятыми", - рассказала адвокат Елены Бережной.

Кроме того, журналисты попытались поговорить с двумя женщинами, которые выступали понятыми, уже после обыска. Однако те сбегали от представителей СМИ, их вывели из здания сбушники и усадили в машину. Одна из них на вопросы корреспондентов о том, как она оказалось в доме, начала нецензурно выражаться и ругаться. Следователь СБУ давать свои комментарии касаемо обыска также отказался.

Напомним, ранее в СБУ подтвердили обыски у Бережной и ее соратников.

Также мы писали, что появилось видео, как сотрудники СБУ пытаются выломать двери в квартире Елены Бережной.