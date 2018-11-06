В центре французского Марселя обрушились два здания, могли погибнуть от пяти до восьми человек. Об этом сообщает AP.

Одно из зданий было в аварийном состоянии, его жителей выселили. Впрочем, по словам соседей, в нем на момент трагедии могли находиться люди, в частности бездомные. В расположенном по соседству доме располагалось 12 квартир, в которых до сих пор проживали люди. По оценкам спасателей, в момент обрушения в них могли находиться до восьми человек.

Фото: apnews.com

Большинство домов, расположенных на улице, где произошло обрушение, до сих пор остаются без электричества.

Видео: youtube.com

Обрушение произошло 5 ноября, утром во вторник, 6 ноября, спасателям удалось извлечь из-под обломков тело первого погибшего. Позже была обнаружена еще одна жертва. В поисково-спасательных работах задействованы около 90 специалистов.

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