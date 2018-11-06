Сепаратисты обещают, что первые 300 тысяч местных жителей, которые проголосуют на так называемых выборах в самопровозглашенной "Луганской народной республике" 11 ноября, получат карту пополнения мобильного счета. Об этом сообщают сепаратистские новостные сайты, пишут "Украинские новости".

"Акция будет проводиться 11 ноября с 8.00. В рамках этой акции первые 300 тысяч жителей, которые придут на избирательные участки и проголосуют, смогут получить абсолютно бесплатно карту оплаты на 100 рублей", – говорится в сообщении.

Напомним, "выборы" в самопровозглашенной "ЛНР" пройдут одновременно с "ДНР" 11 ноября текущего года. Их назначили после гибели главы "ДНР" Александра Захарченко. В Москве проведение этих "выборов" назвали "необходимой в сегодняшних условиях мерой".

Ранее "Страна" писала о том, что опубликовано видео, как молодежь "ЛНР" зовут на "выборы" в стиле Skibidi.

Также мы сообщали, что во Львове военного осудили за дезертирство и переход на сторону "ЛНР" на 14 лет.