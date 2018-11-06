Вдоль левого берега Тернопольского пруда, неподалеку от Билецкого моста в Тернополе нашли погибшими озерных чаек. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщил председатель общественной организации Противодействие коррупции и мониторинг экологии Скала Андрей Обьещик, информируют Новости ТТБ в Facеbook. 

По его словам, на отрезке протяженностью 150 метров находились около 100 погибших птиц.  В результате исследований оказалось, что птиц 200.

Фото: facebook.com/Новини-ТТБ-обласне-радіо

Тернопольская региональная государственная лаборатория провела исследования отобранных материалов по факту гибели почти двухсот особей чайки озерного на Тернопольском пруду.

Об этом сообщил начальник управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы Тернопольской области Александр Днистрян. По предварительной информации, после проведения патолого-анатомического вскрытия оказалось, что птицы погибли в результате отравления.

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве неизвестные отравили диких уток в озере на Теремках.

Мы писали, что в Тернопольской области 250 селян отравились после воздушной химобработки полей.

Ранее было опубликовано видео, как трое маленьких китайцев спасли свою собаку от удава

 

 

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!