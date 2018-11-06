Вдоль левого берега Тернопольского пруда, неподалеку от Билецкого моста в Тернополе нашли погибшими озерных чаек. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщил председатель общественной организации Противодействие коррупции и мониторинг экологии Скала Андрей Обьещик, информируют Новости ТТБ в Facеbook.

По его словам, на отрезке протяженностью 150 метров находились около 100 погибших птиц. В результате исследований оказалось, что птиц 200.

Фото: facebook.com/Новини-ТТБ-обласне-радіо

Тернопольская региональная государственная лаборатория провела исследования отобранных материалов по факту гибели почти двухсот особей чайки озерного на Тернопольском пруду.

Об этом сообщил начальник управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы Тернопольской области Александр Днистрян. По предварительной информации, после проведения патолого-анатомического вскрытия оказалось, что птицы погибли в результате отравления.

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве неизвестные отравили диких уток в озере на Теремках.

Мы писали, что в Тернопольской области 250 селян отравились после воздушной химобработки полей.

Ранее было опубликовано видео, как трое маленьких китайцев спасли свою собаку от удава