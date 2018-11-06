6 ноября во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе российская делегация официально заявила, что Москва признает результаты выборов в "ЛДНР". Об этом написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

По ее словам РФ сегодня официально заявила, что признает результаты организованных ими же "выборов" в ОРДЛО.

"Украинская сторона заявляет: РФ, которая дала старт псевдовыборам в оккупированном Донецке и Луганске, "выборам", которые противоречат букве и духу минских соглашений, сегодня выдала этим заявлением мандат на войну, которую она давно объявила Украине", - написала Ирина Геращенко.

Также она добавила, что эти действия повлекут срыв переговоров в Минске и дестабилизацию ситуации на фронте.

"Это повтор сценария 2014 года, когда псевдовыборы, организованные Кремлем, привели к срыву минских переговоров, невыполнение минских соглашений и серьезной дестабилизации на Донбассе, тысячи жертв среди военных и гражданских. Эти псевдовыборы уже осудили ЕС, США, страны G7, большинство стран, входящих в Совбез ООН. Их не признает мир, кроме страны-организатора РФ... Важно: спецпредставитель председательствующего в ОБСЕ М. Сайдик сегодня сделал официальное заявление в Минске: псевдовыборы в ОРДЛО категорически противоречат духу и букве минских соглашений", - добавила вице-спикер Верховной Рады.

Скриншот: Facebook/ Iryna Gerashchenko

Напомним, в Госдепе прокомментировали выборы в "ЛДНР" и отметили, что они невозможны и грубо противоречат Минску.

Также мы писали, что Совбез ООН обсудил Украину и выборы в "ЛДНР".