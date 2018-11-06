Расположенный в центре Киева на углу улиц Московской и Омеляновича-Павленко кинотеатр "Зоряный", в котором раньше была штаб-квартира Партии регионов возобновит работу по своему профилю. Как сообщается на сайте Печерской райгосадминистрации столицы, в нем будут работать четыре кинозала.

В "Зоряном", планируют не только показывать фильмы, но и проводить культурно-художественные мероприятия, фестивали и мастер-классы, направленные на популяризацию кинематографа.

Концепция реконструкции кинотеатра предполагает, что будет обустроена прилегающая к нему территория, включая возобновление работы фонтана. Реконструкция запланирована на 2019 год.

В 2003 году решением Киевсовета целостный имущественный комплекс кинотеатра "Зоряный" площадью 4 284 кв. м был включен в перечень объектов коммунальной собственности, подлежащих приватизации, пишет "Левый берег".

В дальнейшем здание по ул. Московской, 31/33 было продано ООО "Кинотеатр "Зоряный". По условиям сделки, частный владелец должен был обеспечить дальнейшее функционирование кинотеатра, но не выполнил своих обязательств. Помещение кинотеатра использовалось для нужд Партии регионов. Через месяц после продажи вследствие изменения состава учредителей контроль над ООО "Кинотеатр "Зоряный" перешел к донецкой фирме "Веспром" Эдуарда Прутника, занимавшего в то время должность советника Виктора Януковича.

В 2008 году доля "Веспрома" в "Зоряном" была продана донецкой компании "Украинская межрегиональная инвестиционная группа". Ее учредителем был "Украинский бизнес банк", фактическим собственником которого был старший сын Виктора Януковича Александр.

В 2014 году ООО "Киноцентр "Зоряный" переоформили на офшорную компанию Sabik Ltd.

В феврале 2015 года прокуратура Киева подала иск о возврате кинотеатра общине Киева, но проиграла во всех инстанциях. Прокуратура ссылалась на результаты проверки Фондом госимущества за декабрь 2008 года, которая установила, что владелец нарушил условия договора в части сохранения профильной деятельности комплекса.

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