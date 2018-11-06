Во вторник, 6 ноября, около 16:00 в Киеве на улице Щербаковского водитель джипа сбил пожилого мужчину, после этого пострадавший разбил окно в его авто. По данным свидетелей после этого неизвестный затащил мужчину в джип и увез в сторону жилмассива Виноградарь.

Полиция ввела оперативный план "Перехват" около 16:15. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на собственные источники.

Разыскивают джип черного цвета с номерами КР 13523. Сообщается, что авто уехало в сторону Виноградаря. Всем, кто владеет любой информацией, просьба сообщить на 102.

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве женщина на внедорожнике устроила ДТП с участием маршрутки и сбежала, ее пассажир попытался сжечь авто.

Мы писали, что в Киеве BMW на евробляхах снесло два дерева на тротуаре. Водитель и пассажиры скрылись.

Ранее в центре Киева дипломат из Греции попал в ДТП за рулем Mercedes.