В Польше правоохранители задержали мужчину, который организовал трудовое рабство для своих соотечественников, а также иностранных граждан, среди которых были украинцы. Об этом сообщает "Польское радио".

42-летний гражданин Польши вербовал нуждающихся в трудоустройстве для выполнения принудительной работы на стройках. От его действий пострадали 540 человек, которые, в общей сумме, не получили около 4,5 млн заработанных злотых (более 1 млн евро).

Злоумышленник действовал от имени фирмы в Вейгеровском уезде Поморского воеводства. Он через объявления находил для работы на стройках поляков, а также граждан Украины, Беларуси, Грузии и Молдовы. Сначала соискатели работали в его фирме, где из работников выбирали наиболее нуждающихся и внушаемых. Их, в свою очередь, отправляли на стройки в Польше и Швеции, предварительно не заключив договор или подсунув им документы на не понятном для них языке. У работников отбирали паспорта и не выплачивали им большую часть зарплаты. Тех, кто пытался возмутиться, запугивали депортацией или обвиняли в кражах. Некоторых оскорбляли и применяли к ним физическую силу.

Описанная схема работала два года: с 2016 до осени 2018. Мошенник тратил заработанное на пострадавших для развития своей законной хозяйственной деятельности. По словам следствия, ему в этом помогали две женщины, которые осуществляли банковские операции. 42-летнему поляку предъявлено обвинение в торговле людьми, за что ему грозит минимум 3 года лишения свободы. Его пособниц обвинили в отмывании средств, за что им светит до 10 лет заключения.

Напомним, в Польше бьют тревогу из-за оттока украинских заробитчан в другие страны ЕС.

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