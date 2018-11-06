На российском сегменте МКС вышел из строя один из трех компьютеров управления. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в американских органах контроля за станцией.

"Зафиксирован отказ через снятие готовности одного из трех компьютеров, управляющих российским сегментом МКС в модуле "Звезда". Пока восстановить работу компьютера не удается",- сказал собеседник агентства. Два других компьютера, по словам источника, работают штатно.

Это не первое ЧП на МКС за последнее время: в ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате и не угрожало возвращению космического корабля на Землю.

Ранее Страна" писала о том, что российский космонавт рассказал, что происходило на МКС во время аварии "Союза".