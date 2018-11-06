Мать погибшего нардепа Ирины Бережной Елена Бережная попала в больницу после обысков СБУ в ее квартире. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Из квартиры ее вынесли на носилках. "Они переступали через меня, наступали на волосы, проводили обыск, о котором я понятия не имела", - рассказала Бережная, лежа на носилках. Она говорит, что СБУ забрала ее банковские карточки, видеокамеру и телефон. На вопрос одного из журналистов, стоит ли действительно за обысками бизнесмен Борис Фуксман, отец дочери погибшей Ирины Бережной, Бережная напрямую не ответила, но дала понять, что, вероятно, стоит.

Обыски проводились в помещении, которое принадлежит бывшей заместительнице городского главы Киева Леонида Черновецкого Ирэне Кильчицкой. Кильчицкая сообщила изданию "Гордон", что арендовала это помещение во время Евромайдана для детей, чтобы они не пострадали вследствии столкновений. По ее словам, "никакого бизнеса" там не происходит.

"Они считают, что Елена Бережная - мама погибшей Ирины Бережной, которая была моей подругой, занимается здесь сепаратистской деятельностью. Мама Бережной судится в Венском суде за права на ребенка Ирины. В этом офисе она составляет и отправляет в суд заявления, переводы документов и так далее. Но СБУ считает, что это ее офис, что здесь есть оружие, антиукраинская литература и инструкции по изменению государственного строя Украины", - сказала она. Кильчицкая считает, что за обысками стоит отец ребенка Ирины, внучки Елены, бизнесмен Борис Фуксман.

До этого сотрудники СБУ выпилили болгаркой замки и закрылись внутри квартиры, так и не дождавшись адвокатов женщины. За закрытой дверью были слышны крики Бережной о том, что ее "за волосы тягают".

В СБУ обыски подтвердили. "СБУ проводит ряд обысков у членов пророссийской общественной организации в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", - отметила спикер СБУ Елена Гитлянская. При этом она уточнила, что проводится обыск в одном из помещений, которое принадлежит экс-заместителю бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Ирэне Кильчицкой, но это помещение арендует Бережная. "К самой госпоже Кильчицкой претензий нет", - подчеркнула Гитлянская.

Ранее "Страна" сообщала, что по версии Елены Бережной, силовики хотели сорвать сегодняшний митинг у памятника Ватутина. По версии юриста и экс-заместителя главы КГГА Ирэны Кильчицкой, сотрудники спецслужб ищут доказательства сепаратистской деятельности Бережной.